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Канада расследует импорт толстого листа из пяти стран
29.05.20 08:09 , МеталлСервис
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Управление пограничной службы Канады (Canada Border Services Agency) объявило о начале антидемпингового расследования в отношении некоторых видов горячекатаного толстолистового проката из углеродистой и высокопрочной низколегированной стали, импортируемого из Германии, Малайзии, Тайваня, Турции и Южной Кореи.
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