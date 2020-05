Канада расследует импорт толстого листа из пяти стран

Управление пограничной службы Канады (Canada Border Services Agency) объявило о начале антидемпингового расследования в отношении некоторых видов горячекатаного толстолистового проката из углеродистой и высокопрочной низколегированной стали, импортируемого из Германии, Малайзии, Тайваня, Турции и Южной Кореи.



Инициатор расследования - металлургическая компания Algoma Steel Inc. при поддержке SSAB Central Inc. и Janco Steel Ltd.



Расследование начнётся 11 июня 2020 года, о первых результатах должны объявить 24 июля. Если ущерб канадской металлургии со стороны недобросовестных импортёров будет доказан, предварительные пошлины могут быть введены с 25 августа, окончательные (сроком на 5 лет) - с 23 ноября.



Металлопродукция, попавшая под действие мер, соответствует таможенным кодам 7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93 и 7208.52.00.96.



