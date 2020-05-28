Пошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному сектору

Экономические эксперты сходятся во мнении, что после введения пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, больше всего пострадают аграрии и простые потребители.



По словам политолога Кирилла Сазонова, сейчас в Министерстве экономического развития обсуждают этот вопрос. Однако люди из группы "Приват" хотят накрутить наценку на импорт для того, чтобы потом поднять свои цены.



"Больше всего это ударит по основным потребителям — аграриям. Это будет ударом для всех простых потребителей",- сказал К.Сазонов, добавив, что в нынешних условиях жизни, сейчас понимать стоимость акцизов неправильно, так как фермеров нужно поддерживать, в частности путем обеспечения доступным дизтопливом.



Стоит отметить, что другие аналитики рынка утверждают, что повышение акцизов на газ и дизтопливо негативно повлияет на самых неплатежеспособных украинцев.



Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в среду, 27 мая, одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports. Он касается возможных поставок газа в Украину и развития газовой инфраструктуры.



МинПром



Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...