Пошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному сектору

Экономические эксперты сходятся во мнении, что после введения пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, больше всего пострадают аграрии и простые потребители.
По словам политолога Кирилла Сазонова, сейчас в Министерстве экономического развития обсуждают этот вопрос. Однако люди из группы "Приват" хотят накрутить наценку на импорт для того, чтобы потом поднять свои цены.
"Больше всего это ударит по основным потребителям — аграриям. Это будет ударом для всех простых потребителей",- сказал К.Сазонов, добавив, что в нынешних условиях жизни, сейчас понимать стоимость акцизов неправильно, так как фермеров нужно поддерживать, в частности путем обеспечения доступным дизтопливом.
Стоит отметить, что другие аналитики рынка утверждают, что повышение акцизов на газ и дизтопливо негативно повлияет на самых неплатежеспособных украинцев.