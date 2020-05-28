Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Пошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному сектору

28.05.20 17:24 , Первый Деловой
печать
размер текста:

Экономические эксперты сходятся во мнении, что после введения пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ, больше всего пострадают аграрии и простые потребители.

По словам политолога Кирилла Сазонова, сейчас в Министерстве экономического развития обсуждают этот вопрос. Однако люди из группы "Приват" хотят накрутить наценку на импорт для того, чтобы потом поднять свои цены.

"Больше всего это ударит по основным потребителям — аграриям. Это будет ударом для всех простых потребителей",- сказал К.Сазонов, добавив, что в нынешних условиях жизни, сейчас понимать стоимость акцизов неправильно, так как фермеров нужно поддерживать, в частности путем обеспечения доступным дизтопливом.

Стоит отметить, что другие аналитики рынка утверждают, что повышение акцизов на газ и дизтопливо негативно повлияет на самых неплатежеспособных украинцев.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в среду, 27 мая, одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports. Он касается возможных поставок газа в Украину и развития газовой инфраструктуры.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Нарушителей ПДД будут сдавать Минюсту в автоматическом режиме
17:47
Нефтяной гигант Chevron намерен сократить 15% персонала по всему миру
17:05
Во 2 квартале безработица достигнет пика
16:46
Карантин обрушил зарплаты украинцев
16:23
В Кремле не боятся новых санкций США
16:02
Министерств в Украине становится все больше
15:40
ОГХК прекратила отгрузки, чтобы избежать коррупционных схем – ФГИУ
15:23
НАБУ расследует миллиардную коррупцию на Укрзализныце
15:10
В Украине получить номер налогоплательщика теперь можно с 14 лет
15:02
МАУ решила уволить 900 сотрудников
14:47
Шмыгаль обещает не допустить роста тарифов на коммуналку
14:34
Мировому рынку туризма пророчат обвал на 70%
14:20
Производство нержавейки в РФ снизилось на 7,5%
14:18
В случае второй волны эпидемии Литва не будет закрывать экономику
14:02
Зеленского не устроила программа Кабмина по спасению экономики
13:42
Буславец распорядилась проверить, почему ТЭЦ производят слишком много энергии
13:20
В апреле ВВП Украины сократился почти втрое по сравнению с мартом
13:02
Порошенко опять стал долларовым миллиардером
12:47
Украинцам приготовили новый налог на продажу авто
12:34
Eurofer хочет расследовать поставки горячекатаного проката из России в ЕС
27.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!