Во 2 квартале безработица достигнет пика В Украине уровень безработицы, который обусловлен эпидемией коронавируса, достигнет пика во втором квартале и составит 11,5%.



Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий на ежегодной исследовательской конференции "Рынок труда и монетарная политика", сообщает Укринформ.



"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это – 11,5% против 8,2% в прошлом году", - сказал Я.Смолий.



Он отметил, что вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем в предыдущем году. Увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.



"Часть украинцев, которые работают за границей, даже не возвращались домой во время введения карантина, поскольку их, в частности пугала перспектива поиска работы в Украине. А те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с "местными" уволенными за рабочие места с не всегда сопоставимыми зарплатами. Из-за этого они снова начали уезжать на заработки за границу, как только стартовало смягчение карантинных ограничений, ведь в той же Польше потребность в украинских работниках никуда не исчезла",- отметил Я.Смолий.



МинПром



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