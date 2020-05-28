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Во 2 квартале безработица достигнет пика

28.05.20 17:05 , Укринформ
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В Украине уровень безработицы, который обусловлен эпидемией коронавируса, достигнет пика во втором квартале и составит 11,5%.

Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий на ежегодной исследовательской конференции "Рынок труда и монетарная политика", сообщает Укринформ.

ы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это – 11,5% против 8,2% в прошлом году", - сказал Я.Смолий.

Он отметил, что вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем в предыдущем году. Увольнение украинцев из-за "замораживания" деловой активности не только усложнило трудоустройство, увеличив нагрузку на одну вакансию, но и продемонстрировало, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет.

"Часть украинцев, которые работают за границей, даже не возвращались домой во время введения карантина, поскольку их, в частности пугала перспектива поиска работы в Украине. А те, кто вернулся, теперь вынуждены конкурировать с "местными" уволенными за рабочие места с не всегда сопоставимыми зарплатами. Из-за этого они снова начали уезжать на заработки за границу, как только стартовало смягчение карантинных ограничений, ведь в той же Польше потребность в украинских работниках никуда не исчезла",- отметил Я.Смолий.

МинПром

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