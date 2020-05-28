Министерств в Украине становится все больше Офис президента и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) инициируют создание профильного министерства, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики (ВПП), и введение должности вице-премьер-министра, министра развития стратегических технологий и инноваций, в ведении которого будут находиться вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развития космической отрасли.



Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает БизнесЦензор.



"Кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить, прежде всего, проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы", – заявил А.Данилов.



Он уточнил, что такая общая позиция СНБО и Офиса президента о процессе реформирования ОПК и разработки соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования закреплена в "Путях оптимизации управленческих функций в рамках формирования и реализации ВПП".



По словам А.Данилова, после создания министерства и должности вице-премьера на втором этапе реформирования будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром".



А.Данилов подчеркнул, что предприятия ОПК должны, прежде всего, сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы.



МинПром



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