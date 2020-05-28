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НАБУ расследует миллиардную коррупцию на Укрзализныце

28.05.20 15:23
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Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное дело по фактам возможной коррупции, связанной с деятельностью "Укрзализныци", сообщили детективы НАБУ во время онлайн-дискуссии "Коррупция на "Укрзализныце": что происходит и как это остановить". Ориентировочно общая сумма убытков составляет 1,1 млрд грн.

"На сегодня мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью "Укрзализныце", 15 лиц уведомлены о подозрении", — сообщил детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов.

Он добавил, что среди дел, подготовленных для отправки в суд, есть те, что касаются двух народных депутатов. По словам детектива, они были бенефициарами коррупционных преступлений в "Укрзализныце". Также среди указанных дел, есть те, в которых фигурируют внештатный советник экс-президента Украины, должностные лица "Укрзализныци" и представители коммерческих структур. Гюльмагомедов также сообщил, что среди производств его отдела, половина — это дела "Укрзализныци".

По данным НАБУ, ориентировочный размер убытков, нанесенный госпредприятию, составляет 1,1 млрд грн. В антикоррупционном бюро отметили, что основные правонарушения связаны со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживания долговых обязательств, осуществления страховой деятельности, а также при предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

МинПром


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