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ОГХК прекратила отгрузки, чтобы избежать коррупционных схем – ФГИУ

28.05.20 15:40 , РБК Украина
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Фонд государственного имущества принял решение приостановить с 16 мая отгрузки сырья Объединенной горно-химической компании (ОГКХ), чтобы не допустить распространения коррупционных схем. Об этом сообщил в.и.о. председателя правления ОГХК Питер Дэвис в комментарии РБК-Украина.

"Мы приняли стратегически важное решение приостановить отгрузку сырья, чтобы не допустить распространения коррупционных схем. Однако это не повлияет на непосредственный производственный процесс на предприятиях, которые входят в структуру ОГХК, и выплату заработных плат работникам. Только ликвидировав коррупционные схемы, мы сможем вывести предприятие на новый уровень, обеспечить улучшение производственных и финансовых показателей, а также роста заработных плат", - отметил П.Дэвис.

В свою очередь, председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что руководство Фонда и новое правление ОГХК твердо стоят на позициях сохранения государственного имущества.

"Поэтому я приветствую решение правления ОГХК остановить дальнейшее отгрузки продукции ОГХК до завершения расследования. Решительные действия менеджмента компании и правоохранительных органов дают результат. Прозрачность и борьба с коррупцией - залог успеха будущей приватизации", - заявил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что ОГКХ полностью прекратил отправку продукции, как на экспорт, так и внутренний рынок.

В профсоюзе предприятия заявляли, что ОГКХ в связи с этим могут ждать штрафы за невыполнение контрактов, убытки и вывод работников в простой.

МинПром

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