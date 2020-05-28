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В Украине получить номер налогоплательщика теперь можно с 14 лет

28.05.20 15:10 , РБК Украина
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В Украине ввели новую услугу для подростков ID-14. Она предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отметили в пресс-службе, чтобы получить ID-карту с номером налогоплательщика, сперва необходимо посетить Центр обслуживания плательщиков налогов и подать заявление на присвоение номера. А после его получения - обратиться в отдел ГМС за оформлением паспорта.

"Теперь дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика", - говорится в сообщении.

Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.

Кроме того, Минцифры вместе с депутатами Рады разработали изменения в Налоговый кодекс, после принятия которых ID-карта с номером плательщика налогов на ней будет иметь такую же юридическую силу, как документ, официально подтверждающий этот номер. Это даст возможность ликвидировать использование справки с номером плательщика налогов.

МинПром

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