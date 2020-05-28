МАУ решила уволить 900 сотрудников Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с введенными Украиной противоэпидемическими карантинными мерами, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании в четверг.



"Сейчас менеджмент компании принимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель - сохранить компанию и ключевой персонал, в частности летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ", - цитируется в сообщении президент МАУ Евгений Дыхне.



В пресс-службе авиаперевозчика агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что МАУ уже начала процесс сокращения персонала в соответствии с законодательством, что потребует минимум двух месяцев.



Дыхне подчеркнул, что в связи с введением с 17 марта текущего года ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена.



В компании также отметили, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.



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