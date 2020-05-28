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Мировому рынку туризма пророчат обвал на 70%

28.05.20 14:34
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Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) ожидает снижения туризма в мире в этом году на 70% из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду заявил во время видеоконференции генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

По его словам, возобновления авиаперелетов можно ожидать к сентябрю, если распространение коронавируса к тому времени удастся взять под контроль, а до того речь будет в основном идти о наземных туристических поездках.

Ранее в мае UNWTO представила отчет о состоянии мирового туризма: по данным организации, международный туризм в первом квартале снизился на 22%. Уже тогда UNWTO говорила о возможности снижения туризма в 2020 году в целом на 60–80% в сравнении с показателями прошлого года в зависимости от успехов в сдерживании распространения коронавируса и длительности сохранения ограничений на поездки и закрытия границ.

По прогнозам UNWTO, первый сценарий предусматривает постепенное смягчение таких ограничений и открытие границ с начала июля — тогда снижение туризма в нынешнем году составит около 58%. Если смягчения начнутся в начале сентября, организация прогнозирует снижение на 70%, а если только в начале декабря — на 78%. По данным UNWTO, 100% из 217 туристических направлений, отслеживаемых организацией, к концу апреля ввели те или иные ограничения для туристов.

МинПром

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