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Производство нержавейки в РФ снизилось на 7,5%

28.05.20 14:20 , МеталлСервис
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В апреле 2020 года индекс металлургического производства в РФ составил по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года 92,9%, в январе-апреле - 98,6% по сравнению с 4 месяцами 2019 года, сообщает Федеральная служба государственной статистики в бюллетене "Информация о социально-экономическом положении России".

Производство нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило за апрель 4,7 млн. тонн - на 2,3% меньше в годовом соотношении и на 1,5% по сравнению предыдущим месяцем. За январь-апрель металлургические предприятия РФ ухудшили данный показатель на 1,8%.

Производство нержавеющей стали (в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило в течение апреля 16 тыс. тонн. Снижение к апрелю 2019 года - 16,9%, относительно марта - 7,2%. За январь-апрель текущего года производство нержавеющей стали увеличилось в годовом соотношении на 7,5%.

Производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё сократилось в годовом сопоставлении на 17,3%, к марту - на 2,9% до 1,2 млн. тонн. За 4 месяца показатели выросли на 11,4%.

Производство готового проката составило за апрель 4,9 млн. тонн - на 7,1% меньше в годовом соотношении, но на 0,2% больше к предыдущему месяцу. Улучшение показателей за январь-апрель составило 1,3%.

МинПром

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