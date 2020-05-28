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В случае второй волны эпидемии Литва не будет закрывать экономику

28.05.20 14:18 , Делфи
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Правительство Литвы исключает введение крайне жестких мер ограничения экономической деятельности, как было в марте, в случае второй волны коронавируса. Об этом сообщает Delfi.

Правительство Литвы подготовило план действий на случай второй волны, рассказал премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, правительство будет работать с отдельными очагами инфекции.

"Я думаю, что многие люди вели бы себя несколько иначе, ведь мы получили болезненный урок, вся Европа, весь мир... Речь бы шла об отдельных ячейках - городах, районах, может, округах. Если бы был очаг, мы бы максимально использовали средства ограничения", - пояснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что самым надежным средством защиты остается "отсутствие социального контакта и соблюдение правил гигиены".

адо делать это и в будущем, но думаю, что мы говорим о локализованных ячейках, что сейчас и происходит. Такой план подготовлен, и, я надеюсь, что его не потребуется вводить, но мы должны быть готовы", - сказал С.Сквернялис.

В Литве карантин был введен 16 марта. Большое количество магазинов были закрыты, массовые мероприятия запрещены.

Карантин с ограничениями будет действовать до 16 июня.

Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон считает неизбежной вторую волну эпидемии коронавируса в Европе.

МинПром

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