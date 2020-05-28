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Зеленского не устроила программа Кабмина по спасению экономики

28.05.20 14:02 , Бизнес Цензор
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Уже предложенных Кабинетом министров экономических решений для выхода из вызванного эпидемией коронавирусной болезни кризиса на сегодняшний день недостаточно.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украине нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии. Ввиду того, что происходит в мире, нам нужно как можно скорее создать новые экономические программы помощи", – подчеркнул В.Зеленский.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощи по безработице.

Премьер также пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.

Как сообщалось, накануне Д.Шмыгаль заявил, что Кабинет министров подготовил программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-109, которая будет опубликована в течении трех дней. По словам премьер-министра, работа над документом длилась полтора месяца и "красной нитью" в нем стала защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив.

МинПром

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