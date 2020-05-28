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Буславец распорядилась проверить, почему ТЭЦ производят слишком много энергии

28.05.20 13:42 , Интерфакс-Украина
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И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец распорядилась проверить деятельность всех теплоэлектроцентралей относительно нарушений ими прогнозного энергобаланса и значительного перепроизводства электроэнергии.

Соответствующее поручение О.Буславец дала на совещании в Минэкоэнерго, передает Интерфакс-Украина.

"Меня очень беспокоит значительное отклонение теплоэлектроцентралей от прогнозного энергобаланса. У нас закончился отопительный сезон, у нас много ТЭЦ, которые заявляли об убыточности. Тем не менее, они вырабатывают электроэнергии значительно больше, на треть, и я хочу дать поручение проанализировать, какие именно ТЭЦ превысили прогнозные объемы, какая у них ситуация с долгами", – сказала и.о. министра.

По ее словам, особенно надо рассмотреть ТЭЦ, находящиеся в управлении Фонда госимущества, которые наиболее "проблемные с точки зрения долгов".

Она также выразила надежду на дальнейшее ограничение выработки электроэнергии атомными станциями НАЭК "Энергоатом" для выполнения прогнозного энергобаланса.

"Наконец вчера наш самый большой производитель электроэнергии "Энергоатом" придержался той мощности, которая была предусмотрена физическим балансом. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Нам необходимо убрать профицитную электроэнергию для стабильной работы энергосистемы", – заявила О.Буславец.

По данным главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, превышение выработки электроэнергии на ТЭЦ по сравнению с заложенным в прогнозном энергобалансе, составляет 39% (165 млн кВт-ч). Также он отметил превышение объемов производства атомной электроэнергии на 12% (544 млн кВт-ч) и недопроизводство на ТЭС на 5,5% (152 млн кВт-ч) и на объектах ВИЭ – на 13% (90 млн кВт-ч).

МинПром

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