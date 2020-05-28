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В апреле ВВП Украины сократился почти втрое по сравнению с мартом

28.05.20 13:20 , GMK Center
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ВВП Украины в апреле сократился на 12% по сравнению с 4,5% в марте. В дальнейшем ожидается, что ведущая роль во влиянии на экономический спад перейдет от ограничительных мер к ослабленному спросу. Потери доходов потребителей и предприятий в сочетании с их осторожным поведением будут препятствовать быстрому восстановлению экономики. В результате падение ВВП во втором квартале может составить примерно 10%.

Об этом сообщается в макроэкономическом обзоре инвестиционной группы ICU.

На фоне почти полной остановки пассажирских перевозок, усиления спада в промпроизводстве, торговле и грузовом транспорте, только АПК оставался устойчивым к кризисным явлениям.

Ключевые факторы падения экономики:

В апреле падение промпроизводства достигло 16,2% (по сравнению с 7,7% в марте). Такой результат обусловлен резким снижением добычи угля и железной руды (на 35% и 16% соответственно), производства в металлургии (на 30%) и товаров инвестиционного назначения и длительного использования.

Кроме того, в апреле спад в розничной торговле составил 23% (по сравнению с 6,1% в марте). Оптовый товарооборот продолжал снижаться – в январе-апреле падение составило 4%.

В январе-апреле пассажирооборота сократился на 39,6%. Перевозки грузов уменьшились на 18,2%.

Однако высокую устойчивость показало сельское хозяйство, где сокращение производства продукции животноводства в январе-апреле составило лишь 1,4%. Такой результат обусловлен восстановлением производства птицы и яиц в связи с отменой экспортных ограничений для отечественных производителей.

Напомним, что по данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2020 года снизился на 1,5%. По сравнению с предыдущим кварталом сокращение реального ВВП страны составило 0,8%. Тогда как по итогам 2019 года темп роста ВВП в Украине замедлился до 3,3% с 3,4% в 2018 году.

По итогам 2020 года международные аналитики прогнозируют ускорение темпов экономического спада. Так, аналитики рейтингового агентства S&P Global Platts прогнозируют сокращение ВВП Украины в текущем году на 5,5%, а эксперты J.P. Morgan ожидают снижения показателя до 5,1%.

МинПром


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