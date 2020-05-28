Порошенко опять стал долларовым миллиардером Украинская версия Forbes впервые с 2016 года опубликовала рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины. Совокупное состояние его участников составило 31,4 млрд долл. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в 2,8 млрд долл. "По сравнению с пиковым, 2013-м, годом состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз", — отмечает издание.



Второе место в списке богатейших украинцев занимает владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук c состоянием в 1,4 млрд долл. На третьем месте — Петр Порошенко с 1,4 млрд долл. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в 1,3 млрд долл, в 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же "Forbes Украина" оценил состояние П.Порошенко в 750 млн долл.



Всего в рейтинге восемь человек с состоянием не ниже 1 млрд долл. Двое занимают одну строчку — супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов "Эпицентр". Замыкает список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в 1 млрд долл. Порог отсечения в рейтинге — 95 млн долл. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.



У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый — основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец (560 млн долл., №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut и партнер миллиардера Николая Сторонского F 89 Влад Яценко (300 млн долл., №27). В 250 млн долл. было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в 1 млрд долл., Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).



Также в рейтинг вошли экс-партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ (370 млн долл., №24), глава алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом "Хортица", Евгений Черняк (295 млн долл., №30) и Павел Фукс (155 млн долл., №51), чья компания MocCityGroup когда-то строила в "Москва-Сити" сразу два небоскреба — "Евразию" и "Империю".



МинПром





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