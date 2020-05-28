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Украинцам приготовили новый налог на продажу авто

28.05.20 12:47 , УНИАН
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Внесенные изменения в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу 23 мая 2020 года, предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей. 

Как сообщалось, недавно был подписан законопроект №1210, в котором часть изменений затронула и автомобильную сферу. В частности, законом закреплено введение налога на продажи третьей единицы транспортного средства за год. Действие закона распространяется на продажи машин от 1 января 2020 года, пишет ТСН.

Если раньше во время продажи (обмена) в течение одного года третьего и последующего автомобиля нужно было заплатить государству 5% стоимости, то теперь – 18%. Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в том числе, прицепов, мопедов и мотоциклов.

Первая продажа ТС налогом не облагается. Если два, то государству придется отдать 5% его цены, как и раньше.

При продаже автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

МинПром

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