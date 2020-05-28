Eurofer хочет расследовать поставки горячекатаного проката из России в ЕС

По данным Argus, европейская металлургическая ассоциация Eurofer требует провести промежуточное расследование по поставкам горячекатаного проката, произведенного российской группой "Северсталь", в страны ЕС.
В настоящее время ставка антидемпинговой пошлины для "Северстали" составляет 17,60 евро за т, но Eurofer выступает за ее увеличение в три раза, обвиняя российскую компанию в продолжении демпинговой политики. При этом Eurofer требует как можно скорее провести расследование, пока цены на горячекатаный прокат в России существенно выше, чем при экспорте.
По информации Eurofer, в первом квартале 2020 г. в ЕС поступило 467,2 тыс. т российского горячекатаного проката, в основном представленного продукцией "Северстали", что на 20,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Между тем, как сообщает Argus, Европейская комиссия вряд ли существенно изменит квоты на импорт стальной продукции в ЕС в июле, но для поставок горячекатаного проката очень вероятно введение новых ограничений. В частности, могут быть введены отдельные квоты для конкретных стран или же максимальная доля в импорте, составляющая сейчас 30%, может быть снижена.