Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Eurofer хочет расследовать поставки горячекатаного проката из России в ЕС

28.05.20 12:34 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным Argus, европейская металлургическая ассоциация Eurofer требует провести промежуточное расследование по поставкам горячекатаного проката, произведенного российской группой "Северсталь", в страны ЕС.

В настоящее время ставка антидемпинговой пошлины для "Северстали" составляет 17,60 евро за т, но Eurofer выступает за ее увеличение в три раза, обвиняя российскую компанию в продолжении демпинговой политики. При этом Eurofer требует как можно скорее провести расследование, пока цены на горячекатаный прокат в России существенно выше, чем при экспорте.

По информации Eurofer, в первом квартале 2020 г. в ЕС поступило 467,2 тыс. т российского горячекатаного проката, в основном представленного продукцией "Северстали", что на 20,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Между тем, как сообщает Argus, Европейская комиссия вряд ли существенно изменит квоты на импорт стальной продукции в ЕС в июле, но для поставок горячекатаного проката очень вероятно введение новых ограничений. В частности, могут быть введены отдельные квоты для конкретных стран или же максимальная доля в импорте, составляющая сейчас 30%, может быть снижена.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:42
Буславец распорядилась проверить, почему ТЭЦ производят слишком много энергии
13:20
В апреле ВВП Украины сократился почти втрое по сравнению с мартом
12:59
Порошенко опять стал долларовым миллиардером
12:47
Украинцам приготовили новый налог на продажу авто
12:15
ММК планирует запустить реконструированную домну №2 в июле
11:59
Teck Resources возобновляет работу рудника Antamina
11:46
Boeing уволит 13 тыс. сотрудников вместо запланированных 2,5 тыс.
11:38
На Интерпайп-НТЗ заработали два новых крана
11:17
В январе-апреле Украина сократила экспорт металлопроката
11:12
В Украине выросло потребление металлопроката
11:02
Украина займет еще 350 млн долл. для спасения экономики
10:54
Недельная выплавка стали в США снизилась на 37%
10:42
Китай резко увеличил импорт нержавеющей стали
10:26
В Иране хотят нарастить выплавку стали на 20%
10:08
Китай активно закупает ферроникель в Индонезии
09:44
Экономическая активность в США продолжает падать
09:33
Boeing возобновил производство самолета 737 MAX
09:28
В мире снизился спрос на никель
08:53
В МЭРТ не ожидают сильного роста цен на продукты
08:08
Бизнес против введения пошлины импорт дизтоплива
27.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!