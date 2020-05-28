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ММК планирует запустить реконструированную домну №2 в июле

28.05.20 12:15
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Магниторгоский металлургический комбинат планирует в июле текущего года закончить модернизацию доменной печи №2 и ввести агрегат в строй. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщается, ММК приступил к техническому перевооружению доменной печи №2 в феврале. Общий объем инвестиций в модернизацию печи составит свыше 5 млрд рублей (70,4 млн долл.)

В ходе намеченного обновления планируется демонтировать и полностью заменить все элементы старой печи, а также модернизировать систему охлаждения. Будет осуществлен перевод охлаждения доменной печи с плитовых вертикальных чугунных холодильников на медные горизонтальные холодильники в районе заплечиков и фурменной зоны. Поставку оборудования системы охлаждения второй доменной печи осуществила люксембургская компания Paul Wurth.

Также проводится реконструкция литейных дворов с организацией системы закрытых желобов и аспирацией литейных дворов и шихтоподачи. Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака планируется заменить на современные гидравлические горновые машины производства компании "Днепрогидромаш" (машины вскрытия, закрытия леток и манипулятор).

Генеральным подрядчиком технического перевооружения выступает АО "Прокатмонтаж". В настоящее время на печи завершена футеровка горна и начался монтаж медных холодильников фирмы Paul Wurth. Построена новая система водоподготовки для системы охлаждения. Готовность западного литейного двора на сегодняшний день составляет около 90%, здесь закончены строительно-монтажные работы, ведется монтаж оборудования. На восточном литейном дворе ведутся строительные работы. В рамках работ по машинному залу ведется монтаж новой скиповой лебедки фирмы Paul Wurth. Монтажная готовность системы аспирации литейного двора в настоящий момент составляет примерно 75%. Осталось смонтировать часть воздуховодов и подвести электропитание. Готовность аспирации шихтоподачи составляет примерно 95%, смонтирована разводка трубопроводов к точкам пыления, ведутся электромонтажные работы по подключению клапанов регулировки забора воздуха. Ведутся пусконаладочные работы на воздухонагревателях для постановки на разогрев.

Вторая доменная печь ММК вошла в строй в июне 1932 года. Домна неоднократно реконструировалась, последний раз – в 2000 году, когда она была практически построена заново. Внутренний объем печи составляет 1380 кубических метров, производительность – около 3800 тонн чугуна в сутки.

МинПром

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