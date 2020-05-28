На Интерпайп-НТЗ заработали два новых крана

Трубно-колесная компания "Интерпайп" провела замену двух кранов на своем трубном заводе "Интерпайп-НТЗ".
Как говорится в сообщении компании на странице Facebook, один кран заменен на участке финишной мехобработки колес КПЦ, второй - на участке по производству колесных пар РМЦ.
"В связи с ремонтами устаревшего кранового оборудования участились внеплановые простои на обоих участках. Это стало критичным для дивизиона железнодорожной продукции", - говорится в сообщении.
Общие инвестиции в проект составили 2,4 млн грн. Новые краны произведены в Украине компанией "Универсал Кран Сервис" из Александрии. "Это современное оборудование с закрытой кабиной и кондиционером, системой антивибрации, LED-освещением, ограничителем грузоподъемности и современной системой управления", - подчеркнули в компании.