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На Интерпайп-НТЗ заработали два новых крана

28.05.20 11:38
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Трубно-колесная компания "Интерпайп" провела замену двух кранов на своем трубном заводе "Интерпайп-НТЗ".

Как говорится в сообщении компании на странице Facebook, один кран заменен на участке финишной мехобработки колес КПЦ, второй - на участке по производству колесных пар РМЦ.

"В связи с ремонтами устаревшего кранового оборудования участились внеплановые простои на обоих участках. Это стало критичным для дивизиона железнодорожной продукции", - говорится в сообщении.

Общие инвестиции в проект составили 2,4 млн грн. Новые краны произведены в Украине компанией "Универсал Кран Сервис" из Александрии. "Это современное оборудование с закрытой кабиной и кондиционером, системой антивибрации, LED-освещением, ограничителем грузоподъемности и современной системой управления", - подчеркнули в компании.

МинПром

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