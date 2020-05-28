Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Boeing уволит 13 тыс. сотрудников вместо запланированных 2,5 тыс.

28.05.20 11:46 , Интерфакс
печать
размер текста:

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сообщил о намерении сократить более 13 тыс. сотрудников.

Первоначальный объем сокращений значительно превышает тот, о котором говорили представители профсоюзов во вторник, 26 мая. Компания заявила, что на этой неделе разошлет персоналу самое большое количество уведомлений о сокращении в рамках планов уволить около 10% от общего числа сотрудников, которое составляет 160 тыс. человек.

Boeing объявил о принудительном сокращении около 6 770 человек в США, концерн также одобрил добровольный уход 5 520 человек с выплатой выходных пособий, которые покинут компанию в течение следующих нескольких недель.

Это первые крупные сокращения с 2017 года, когда Boeing уволил около 1,5 тыс. сотрудников в рамках мер по уменьшению расходов.

Штат международных сотрудников концерна составляет около 18 тыс. человек, компания сократит около 700 рабочих мест в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Boeing сокращает производство лайнеров 787 в два раза. Ранее сегодня сообщилось, что компания возобновила производство самолетов 737 MAX в ограниченном объеме.

Акции Boeing в ходе дополнительных торгов подорожали на 4,8%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:15
ММК планирует запустить реконструированную домну №2 в июле
11:59
Teck Resources возобновляет работу рудника Antamina
11:38
На Интерпайп-НТЗ заработали два новых крана
11:17
В январе-апреле Украина сократила экспорт металлопроката
11:12
В Украине выросло потребление металлопроката
11:02
Украина займет еще 350 млн долл. для спасения экономики
10:54
Недельная выплавка стали в США снизилась на 37%
10:42
Китай резко увеличил импорт нержавеющей стали
10:26
В Иране хотят нарастить выплавку стали на 20%
10:08
Китай активно закупает ферроникель в Индонезии
09:44
Экономическая активность в США продолжает падать
09:33
Boeing возобновил производство самолета 737 MAX
09:28
В мире снизился спрос на никель
08:53
В МЭРТ не ожидают сильного роста цен на продукты
08:08
Бизнес против введения пошлины импорт дизтоплива
27.05.20
18:01
Из-за коронавируса каждый 6-й человек до 29 лет в мире потерял работу
17:42
В парламенте появился законопроект о повышении прожиточного минимума
17:22
Впервые за месяц доллар опять стоит 27 грн
17:02
Германия не хочет вместе с США ускорять эскалацию по Nord Stream 2
16:41
Программа стимулирования экономики содержит свыше 230 мер
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!