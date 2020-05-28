В январе-апреле Украина сократила экспорт металлопроката По данным ОП "Укрметаллургпром", за 4 месяца 2020 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,97 млн т металлопроката (96,6% относительно аналогичного периода 2019 года), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 5,05 млн тонн, или 84,5%.



В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 86,4% (5,34 млн т при общем производстве металлопроката 6,18 млн т).



На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 4 месяца 2020 г. пришлось 50,80%, что существенно превышает показатель периода январь-апрель 2019 г. (44,64%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 4 месяца 2020 г. заметно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,10% и 35,30% соответственно). Такая же картина наблюдается и в отношении сортового проката — 17,10% за 4 месяца 2020 г. против 20,06% за 4 месяца 2019 г.



Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-апреле 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (31,0%), другие страны Европы (14,5%) и Африки (13,2%).



МинПром



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