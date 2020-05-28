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В Украине выросло потребление металлопроката

28.05.20 11:12
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За 4 месяца 2020 года потребление металлопроката на внутреннем рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,94% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,9%. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

За январь-апрель 2020 г. внутренним потребителям поставлено 1266,1 тыс. тонн металлопроката, из которых 341,1 тыс. тонн, или 26,9%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 г. внутренний рынок потребил 1254,4 тыс. тонн, из них 412,4 тыс. тонн, или 32,9%, импортировано.

Структура импорта за 4 месяца 2020 г., характеризуется заметным доминированием сортового проката над плоским (50,39% и 47,52% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. наблюдалось доминирование плоского проката над сортовым (соответственно, 54,66% и 39,16%).

Среди металлургических импортеров за 4 месяца 2020 г. первое место занимает СНГ (44,6%), на втором ЕС-28 (25,2%), на третьем — другие страны Европы (14,9%).

МинПром

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