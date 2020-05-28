Украина займет еще 350 млн долл. для спасения экономики Кабинет министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".



Об этом говорится в распоряжении правительства.



"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере 350 млн долл. США", - говорится в распоряжении.



В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины ко Всемирному банку относительно политики развития.



Как сообщалось, 1 марта Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития.



Ранее в госбюджет Украины поступили средства от кредита в размере 350 млн евро, полученного под гарантию Всемирного банка.



МинПром



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