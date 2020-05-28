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В Иране хотят нарастить выплавку стали на 20%

28.05.20 10:26 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство Ирана планирует в текущем году по местному календарю (начался 20 марта) увеличить производство стали в стране на 20% по сравнению с предыдущим периодом, до 33 млн т.

По официальным данным, в предыдущем году, который завершился 19 марта, в Иране было произведено 27,5 млн т стали. Железорудного концентрата было получено 47,3 млн т, на 4% больше, чем годом ранее.

Рост в текущем году, как ожидается, произойдет во многом благодаря вводу в строй новых мощностей. Так, государственная холдинговая компания IMIDRO планирует запустить в текущем году несколько предприятий, что позволит увеличить выплавку стали на 3,2 млн т.

Согласно данным World Steel Association (WSA), в 2019 г. календарном году в Иране было произведено 31,9 млн т стали. По итогам первых четырех месяцев текущего года Иран стал одной из немногих стран, нарастивших выплавку по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Его показатель оценивается в 8,49 млн т, на 4,3% больше, чем в январе-апреле 2019 г. Правда, в апреле производство упало на 17,8%, до 1,79 млн т.

Оценки WSA не совпадают с данными иранских источников. Как ранее сообщала Иранская ассоциация производителей стали (ISPA), в первом месяце текущего года по местному календарю (20 марта — 20 апреля) в стране было выплавлено 2,32 млн т стали, на 2% больше, чем годом ранее, однако выпуск готового проката сократился на 8%.

МинПром

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