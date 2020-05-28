Китай активно закупает ферроникель в Индонезии Как сообщает Генеральная таможенная администрация КНР, в апреле в страну поступило из-за рубежа 240,7 тыс. т ферроникеля и никельсодержащего чугуна (NPI). Это на 26,4% меньше, чем в марте, но на 65,4% превышает показатель апреля 2019 г.



Большая часть данной продукции (188 тыс. т) поступила из Индонезии, которая нарастила экспорт почти в два раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



По прогнозам китайских специалистов, в ближайшие месяцы эти поставки будут увеличиваться благодаря вводу в строй в Индонезии новых мощностей по производству никельсодержащей продукции.



При этом Китай сократил импорт никелевой руды, поставки которой из Индонезии были запрещены с начала текущего года, а также уменьшил закупки рафинированного никеля. Их объем в апреле составил немногим более 9,9 тыс. т. Это на 27,7% больше, чем в марте, но на 44,9% уступает показателю апреля 2019 г.



МинПром



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