Экономическая активность в США продолжает падать Экономическая активность во всех двенадцати округах США в апреле - середине мая снизилась, при этом в большинстве из них значительно, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").



Хотя многие опрошенные бизнесмены выразили надежду, что общая активность будет расти после возобновления работы предприятий, перспективы остаются весьма неопределенными. У большинства респондентов оценки потенциальных темпов восстановления были пессимистичными, говорится в сообщении.



Сокращение потребительских расходов продолжилось в последние полтора месяца, поскольку на протяжении большей части рассматриваемого периода действовал запрет на работу розничных торговых точек.



Снижение активности было особенно сильным в гостиничной и досуговой отраслях, с очень слабой активностью в сфере путешествий и туризма, отмечается в документе.



Продажи автомобилей были значительно ниже, чем год назад, хотя в некоторых районах в последнее время отмечалось улучшение ситуации. Большинство округов сообщили о резком снижении производственной активности, в том числе в автомобильной и аэрокосмической промышленности.



"Реализация жилой недвижимости упала отчасти из-за меньшего количества выставленных на продажу домов и ограничений на просмотры продаваемых домов во многих районах. Строительная активность также упала, так как во многих районах не удалось реализовать новые проекты", - говорится в обзоре.



Большое количество арендаторов в сфере розничной торговли отложили или пропустили арендную плату.



Условия в сельскохозяйственной отрасли ухудшились: несколько округов сообщили об уменьшении производственных мощностей на мясоперерабатывающих предприятиях из-за карантинных мер.



Активность в энергетической сфере резко упала, поскольку компании объявили о закрытии нефтяных скважин. В результате количество действующих буровых установок в стране упало до минимального в истории уровня.



Занятость продолжала снижаться во всех округах, в том числе в большинстве было отмечено значительное ухудшение, так как социальное дистанцирование и закрытие бизнеса сказались на числе сотрудников во многих фирмах. Изменение заработной платы было разнонаправленным: некоторые компании снижали выплаты, тогда как другие временно повышали ее для основных сотрудников.



Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана по 18 мая включительно и обработана Федеральным резервным банком Канзаса.



Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 9-10 июня и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацией обновленных экономических ожиданий.



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