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Boeing возобновил производство самолета 737 MAX

28.05.20 09:33
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Компания Boeing в среду заявила, что возобновила производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, с "низким темпом" после остановки производства. Оно произошло в январе после двух аварий, в которых погибли 346 человек. Полеты самого продаваемого самолета компании были приостановлены в марте 2019 года после второй катастрофы 737 MAX за пять месяцев.

В Boeing отказались сообщить, каковы текущие темпы производства. В прошлом месяце компания заявила, что, как ожидается, возобновит поставки 737 MAX в третьем квартале после получения разрешений регулирующих органов. Во втором квартале производство возобновится низкими темпами, прежде чем постепенно вырасти до 31 штуки в месяц в 2021 году, сообщили в Boeing. В апреле Reuters сообщило, что разрешение регуляторов на возобновление полетов Boeing 737 MAX ожидается не раньше августа.

После того, как в ПО 737 MAX были выявлены серьезные недостатки, авиакомпании начали отказываться от его покупки, несмотря на то, что Boeing начала работу по исправлению дефекта. Количество отказов в марте могло резко увеличиться из-за общемирового кризиса в авиационных перевозках, заметно сократившихся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

МинПром

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