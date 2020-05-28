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В МЭРТ не ожидают сильного роста цен на продукты

28.05.20 08:53
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Несмотря на проблемы бизнеса из-за коронавируса, цены на продукты в Украине повышаться не будут. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко в эфире телеканала "Украина 24".

Так, он сообщил, что ожидаются лишь сезонные скачки цен.

"Рынок соответствующих товаров довольно насыщен, мы являемся аграрной страной, у нас достаточно много продуктов питания, мы даже можем их экспортировать, поэтому скачков цен, кроме сезонных, не будет", - подчеркнул Глущенко.

Вместе с тем, чиновник отметил, что сезонные колебания цен тем или иным образом всегда происходят, но глобальных изменений не предвидится.

Как сообщалось, в апреле цены на яблоки подскочили почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но также подросли цены на другие продукты на 0,8% по сравнению с мартом 2020 года. Также рост цен на социально значимые товары и лекарства будут под государственным контролем.

МинПром

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