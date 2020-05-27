В парламенте появился законопроект о повышении прожиточного минимума Группа депутатов ВР во главе с главой комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой зарегистрировала законопроект №3515, которым предусматривается изменение подхода к расчету прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте ВР.



"Действующий сегодня нормативный метод установления прожиточного минимума характеризуется определенным навязыванием системы ценностей относительно выбора между отдельными продуктами, товарами и услугами.



Определение норматива так называемых фундаментальных потребностей человека отражает больше позицию чиновников или представление отдельных ученых, чем реальные потребительские нужды человека на достаточном уровне", - говорится в пояснительной записке.



В частности, в Раде предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека.



"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формированию госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - заявили депутаты.



Они предлагают следующее процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате (не меньше):

в 2021 году - 40% и далее возрастание ежегодно на 1%, к достижению в 2031 году 50%.



"Если фактический размер прожиточного минимума в течение 3 месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума", - говорится в документе.



При этом, соцпомощь малообеспеченным предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о госбюджете (как и сейчас).



Ранее Г.Третьякова в интервью ЭП говорила, что "прожиточный минимум не может быть ниже, чем 4 тыс грн на человека".



Министерство социальной политики ежемесячно высчитывает фактический прожиточный минимум. В частности, в марте он составил 3795 грн на одного человека (с учетом суммы обязательных платежей - 4352 грн), для детей до 6 лет - 3549 грн, для детей от 6 до 18 лет - 4358 грн, для трудоспособных лиц - 3931 грн (с учетом суммы обязательных платежей - 4884 грн), а для лиц, утративших трудоспособность, - 3217 гривен.



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