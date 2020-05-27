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Программа стимулирования экономики содержит свыше 230 мер

27.05.20 16:41 , Укринформ
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Программа стимулирования экономики для преодоления последствий, вызванных ограничительными мерами относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни, содержит свыше 230 конкретных мер.

Об этом во время заседания правительства сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает Укринформ.

"Минэкономики практически с привлечением всех министерств разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий, вызванных ограничительными мерами относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни... Там больше 230 конкретных мер, которые будут доступны для публичного обсуждения", - отметил И.Петрашко.

Он рассказал об основных направлениях и сути программы.

В Программе 3 раздела. Так, раздел 1 содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: обеспечение безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защите их товаров, работ и/ или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны меры для 6 секторов: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

"Все сферы, которые важны для функционирования государства, эта программа дополняет. Это и сфера национальной безопасности, и сфера верховенства права, и развитие экономических свобод, эффективное управление и развитие человеческого фактора", - сказал И.Петрашко.

По его словам, некоторые нормы программы уже выполняются: обеспечение разработки отраслевых норм и стандартов ведения хозяйственной деятельности, временное освобождение от налогообложения при ввозе на таможенную территорию техники и средств борьбы с коронавирусом, оказание поддержки созданию товаров двойного назначения, которые могут быть быстро перепрофилированы в производство изделий медицинского назначения, обеспечение госзаказа на изделия медицинского назначения.

По решению заседания правительства, полная версия Программы будет обнародована после доработки в 3-дневный срок.

МинПром

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