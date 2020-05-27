Коболев пообещал летом рекордно низкую цену на газ В течение ближайших двух месяцев цены на газ в Европе и в Украине будут падать. Но потом цены, скорее всего, пойдут вверх.



Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал во время эфира UA: Первый.



Как напомнил А.Коболев, цена газа для населения в мае упала на 21% по сравнению с апрелем. По его словам, есть большая вероятность, что тенденция снижения цены будет продолжаться и в дальнейшем. Это зависит от формирования цены газа в Европе.



"Мы ожидаем, что в течение июня и июля цена газа увидит рекордно низкие уровни. Работая в этой индустрии, такой низкой цены на хабе я еще не видел. И я ожидаю, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти", - сказал он.



Как сообщалось, "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в мае на 21%, до 2300 грн/тыс. куб. м.



Ранее А.Коболев заявил, что цены на газ для населения будут снижаться в связи с падением цен в Европе.



МинПром



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