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SMG может снизить объемы производства

27.05.20 15:57 , Интерфакс-Украина
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Судостроительная Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга", объединяющая Херсонскую и Николаевскую судоверфи, ранее планировала в 2020 году нарастить выручку от реализации продукции примерно на 20% по сравнению с 2019 годом – до 600 млн грн с более 500 млн грн, однако из-за ухудшения ситуации возможно снижение объемов производства.

Как сообщается в интервью гендиректора Smart Maritime Group Дмитрия Красникова, распространенном пресс-службой компании в среду, ключевой задачей была разработка обновленной стратегии развития бизнеса по двум основным направлениям: сохранение и развитие основного профиля компании – судостроения и судоремонта, а также диверсификация деятельности с задействованием всего имеющегося потенциала наших верфей.

По его словам, компания располагает экспертизой в сфере изготовления крупных металлоконструкций, ее специализированное подразделение ранее принимало участие в ряде проектов по развитию дорожной инфраструктуры в Украине, привлекалось к изготовлению оборудования для ГОКов. Это является одним из перспективных направлений. Разработка стратегии находится в завершающей стадии, в ближайшее время она будет представлена на утверждение управляющей компании - "Смарт-холдингу".

Компания усиливает команду, ожидает прихода нескольких топ-менеджеров в сферах продаж и кадров.

Касаясь влияния коронавируса на работу компании, ее руководитель указал на снижение экономической активности, на рынке наблюдается дефицит ликвидности, у многих клиентов нет средств для финансирования ремонтов и работ. Объемы заказов сокращаются, многие контрагенты, особенно из Европы, взяли паузу. Общая неопределенность приводит к тому, что инвестпроекты замораживаются.

Учитывая это, в SMG принята программа сокращения издержек, если ситуация затянется надолго, хотя прогнозируется, что к третьему кварталу начнется восстановление экономической активности всех субъектов, в том числе и клиентов компании.

Красников пояснил, что последние несколько лет основным видом деятельности являлся судоремонт, который обеспечивает более 50% выручки компании. Около 30% обеспечивает постройка новых судов, и около 20% – прочие виды деятельности, такие как производство металлоконструкций, оказание портовых услуг и др. Задача на ближайшие несколько лет – нарастить долю судостроения.

По его словам, в 2019 году инвествложения составили около 30 млн грн, половина из которых - капремонты оборудования, зданий и сооружений, остальное – покупка нового оборудования. В частности, был модернизирован участок раскроя и обработки металла на Херсонской верфи. Планом на текущий год предусмотрено освоение 40 млн грн - это вливания в поддержание и обновление оборудования по основному профилю, а также развитие мощностей, связанных с портовой деятельностью.

SMG – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами "Смарт-холдинга". Объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины: Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

"Смарт-холдинг" владеет 23,76% горно-металлургической группы "Метинвест", 95% акций судостроительного холдинга Smart Maritime Group, 99,97% акций торгово-финансовой компании ООО "Сантис". "Смарт" также владеет крупными активами в топливно-энергетической отрасли, девелопменте и агросекторе.

МинПром

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