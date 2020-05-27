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В Украине появился налог на мазут и масла

27.05.20 15:48 , enkorr
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Украина ввела акцизный налог на мазут и масла в размере 213,5 евро/тыс. л. Изменения в Налоговый кодекс внесены законопроектом №1210, который 21 мая подписал президент Владимир Зеленский.

Ставка акциза вводится на товарные коды 2710 19 75 00 и 2710 19 99 00, по которым в 2019 г. в страну поступило 146,2 тыс. т масел. По оценкам участников рынка, это 90% всех видов масел, присутствующих на украинском рынке. Под эти коды подпадают все базовые, индустриальные, трансформаторные масла, за исключением некоторых специфических видов.

Также акциз вводится на товарные коды с 2710 19 62 00 по 2710 19 68, по которым маркируется импорт и экспорт мазута. Например, в 2019 г. Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ экспортировали 251 тыс. т мазута под кодом 2710 19 68 10 и 12 тыс. т — под кодом 2710 19 64 00.

В компании "Укргаздобыча", одной из двух крупнейших производителей мазута, сообщили, что на данный момент изучают новые изменения в законодательство.

Трейдеры сообщили, что один из крупнейших поставщиков масел в Украину компания "Лукойл" временно приостановила отгрузки в Украину. "Те партии, которые уже в пути, должны поступить в Украину со дня на день", — проинформировали собеседники enkorr. Закон вступил в силу с 23 мая. По данным участников рынка, до 26 мая таможенное оформление по кодам, указанным в законе, не осуществлялось.

Изменения в Налоговый кодекс приведут к полной остановке рынка масел, уверены опрошенные enkorr трейдеры.

Дело в том, что признание их подакцизными товарами автоматически ужесточает требования по их учету и перемещению. В частности, хранение подакцизных товаров возможно только на акцизных складах, которых для резервуаров под размещение масел не существует.

МинПром

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