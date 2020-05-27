Зеленский подписал закон о налоговых льготах в период карантина Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-д. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.



Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" предусматривает такие изменения:



до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов), помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором, предоставляется возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП.



Кроме того, в документе до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.



Также законом ФЛП освобождаются от ЕСВ за себя до 31 мая. Документ предусматривает мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.



Документом продлевается и упрощенная процедура капитализации банков.



МинПром



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