Кабмин одобрил меморандум о покупке в США сжиженного газа Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports и правительством, который предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из США.



Соответствующее решение приняли с однодневной доработкой на заседании правительства 27 мая.



Согласно документу, который опубликовал нардеп Алексей Гончаренко, общий срок проекту будет длится не менее 20 лет. Годовой объем поставок сжиженного газа из США составляет 5,5 млрд куб. м.



Также меморандум предусматривает развитие газовой инфраструктуры на границе Украины с Польшей. Такой проект может быть частично профинансирован правительствами США и ЕС.



"Меморандум не создает юридических обязательств и является лишь декларацией о намерениях", - говорится в документе.



Как известно, в марте замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявлял, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.



"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – сказал он.



МинПром



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