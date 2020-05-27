В США растут цены на г/к рулон Спотовые цены на горячекатаный прокат в США растут четвертую неделю подряд после того, как в конце прошлой недели сталепрокатные заводы установили более высокие базовые цены.



По словам аналитиков Argus, сегодня по ценам на уровне 500 долларов за тонну можно купить горячекатаные листы при заказе более 1000 тонн. Остальные покупают за 520 – 540 долларов за тонну.



AK Steel, ArcelorMittal и US Steel на прошлой неделе повысили цены на плоский прокат на 40 долларов на тонне, что означает минимальные цены в ArcelorMittal и US Steel на уровне 540 долларов за тонну.



Ожидания того, что основные цены на лом черных металлов вырастут как минимум на 20 долларов за тонну в ходе июньских торгов, которые могут начаться уже на следующей неделе, также помогли американским производителям стали повышать цены.



Среднее время выполнения заказа оставалось неизменным на уровне 4-5 недель, при этом на мини-заводах можно получить заказ конце июня, а интегрированные сталелитейные компании отдадут забронированное не раньше середины июля.



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