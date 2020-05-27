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Власти Италии решили принять участие в спасении комбината Ilva

27.05.20 14:50 , МеталлТорг
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Последние переговоры о судьбе бывшего металлургического комбината Ilva на юге Италии завершились в понедельник 25 мая, когда правительственные чиновники заявили, что государство будет прямо участвовать в обеспечении того, чтобы завод стал сильнее из-за продолжающейся борьбы за окружающую среду, рабочую силу и производство. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Ожидается, что компания ArcelorMittal, которая приобрела контроль над заводом Ilva в 2017 году, представит свой промышленный план для завода в начале июня.

Последние события могут оказаться позитивными новостями для итальянской экономики, которая, как ожидается, сократится примерно на 10% в этом году, поскольку она борется с последствиями глобальной вспышки коронавируса. При всех своих проблемах Ilva является одним из крупнейших работодателей на юге Италии.

В феврале и марте, когда коронавирус распространялся в Италии, ArcelorMittal заявила, что покинет Ilva, который при работе на полную мощность является крупнейшим сталеплавильным заводом в Европе. Но правительство вмешалось, чтобы попытаться убедить ArcelorMittal придерживаться курса. Такая договоренность была достигнута 25 мая после онлайн-переговоров между правительственными чиновниками, ArcelorMittal и профсоюзами, сообщают местные СМИ.

Люсия Морселли, глава итальянского филиала ArcelorMittal, также отметила: "Мы хотим двигаться вперед, и мы представим наш план примерно через десять дней. Мы также хотим сохранить целостность завода и его важность на европейском уровне".

МинПром

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