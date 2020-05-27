Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Лагард ожидает падения ВВП еврозоны на 8-12% по итогам 2020 года

27.05.20 14:19 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в среду.

Лагард обрисовала мрачные перспективы развития экономики в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом.

По словам главы ЕЦБ, "внезапная остановка экономической активности" спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года.

Страны региона столкнутся с "масштабным экономическим кризисом, буквально неслыханным в мирное время по размеру ущерба, который он нанесет", сказала она.

Ранее ЕЦБ рассматривал три сценария прогноза развития экономики в 2020 году: "мягкий", согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "средний", предусматривающий спад ВВП на 8%, и "жесткий", в случае реализации которого ВВП еврозоны упадет на 12%.

Лагард сказала, что "мягкий" сценарий, по ее мнению, уже устарел. Экономика еврозоны, скорее всего, завершит год "где-то между "средним" и "жестким" сценарием".

Она напомнила, что экономика блока сократилась на 4-5% после финансового кризиса более десяти лет назад, отметив, что спад ВВП сейчас, "вероятно, будет вдвое больше".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:00
В США растут цены на г/к рулон
14:50
Власти Италии решили принять участие в спасении комбината Ilva
14:33
В первом квартале украинцы купили автомобилей на 1 млрд долл.
14:11
Нацбанк раскритиковал предложение Минэкономики ускорить рост цен
14:02
Украина должна войти в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса
13:52
В Великобритании подсчитали экономический ущерб от коронавируса
13:44
Спасать экономику надо за счет ограничения импорта – Шмыгаль
13:29
В Украине стало на одно министерство больше
13:13
СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда
12:58
Укрзализныця нарастила объемы контейнерных перевозок
12:28
Boeing планирует сократить 2,5 тыс сотрудников
12:19
АЭС Украины работают на минимуме мощностей
12:16
Французской экономике пророчат спад на 20%
11:52
Кризис в европейской металлургии продлится еще долго – Eurofer
11:35
После остановки транзита газа по трубе Ямал-Европа цена на газ выросла на треть
11:18
Индийская JSW Steel хочет почти полностью восстановить выпуск стали
11:04
МВФ пока не собирается рассматривать программу сотрудничества с Украиной
11:01
Треть бизнеса потеряла от 50 до 75 процентов доходов
10:45
США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2
10:20
Экономика еврозоны достигла дна – эксперт
26.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!