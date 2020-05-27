В первом квартале украинцы купили автомобилей на 1 млрд долл. В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. долл. США, сообщает Укравтопром.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44%. При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.



В то же время импорт грузовых и спец автомобилей вырос на 2%, до 10,9 тыс. шт., а внешние закупки автобусов – на 5%, до почти 500 шт.



Что же касается самого крупного сегмента автомобильного импорта – легковых авто, то их количество по сравнению с I кв. 2019 года уменьшилось на 46%, до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти 823 млн долл.



Более половины этой суммы (418,6 млн долл.) было потрачено на приобретение подержанных машин, которых было ввезено в количестве более 94 тыс. шт.



Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в 404,4 млн долл.



Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были: Япония (4574 шт.), Румыния (3849 шт.) и Китай (3335 шт.).



Подержанные легковушки чаще завозили из: ФРГ (26425 шт.), США (15723 шт.) и Франции (10177 шт.).



МинПром



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