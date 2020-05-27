Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В первом квартале украинцы купили автомобилей на 1 млрд долл.

27.05.20 14:33 , Укравтопром
печать
размер текста:

В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. долл. США, сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44%. При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.

В то же время импорт грузовых и спец автомобилей вырос на 2%, до 10,9 тыс. шт., а внешние закупки автобусов – на 5%, до почти 500 шт.

Что же касается самого крупного сегмента автомобильного импорта – легковых авто, то их количество по сравнению с I кв. 2019 года уменьшилось на 46%, до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти 823 млн долл.

Более половины этой суммы (418,6 млн долл.) было потрачено на приобретение подержанных машин, которых было ввезено в количестве более 94 тыс. шт.

Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в 404,4 млн долл.

Крупнейшими поставщиками новых легковых автомобилей в первом квартале были: Япония (4574 шт.), Румыния (3849 шт.) и Китай (3335 шт.).

Подержанные легковушки чаще завозили из: ФРГ (26425 шт.), США (15723 шт.) и Франции (10177 шт.).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:00
В США растут цены на г/к рулон
14:50
Власти Италии решили принять участие в спасении комбината Ilva
14:19
Лагард ожидает падения ВВП еврозоны на 8-12% по итогам 2020 года
14:11
Нацбанк раскритиковал предложение Минэкономики ускорить рост цен
14:02
Украина должна войти в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса
13:52
В Великобритании подсчитали экономический ущерб от коронавируса
13:44
Спасать экономику надо за счет ограничения импорта – Шмыгаль
13:29
В Украине стало на одно министерство больше
13:13
СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда
12:58
Укрзализныця нарастила объемы контейнерных перевозок
12:28
Boeing планирует сократить 2,5 тыс сотрудников
12:19
АЭС Украины работают на минимуме мощностей
12:16
Французской экономике пророчат спад на 20%
11:52
Кризис в европейской металлургии продлится еще долго – Eurofer
11:35
После остановки транзита газа по трубе Ямал-Европа цена на газ выросла на треть
11:18
Индийская JSW Steel хочет почти полностью восстановить выпуск стали
11:04
МВФ пока не собирается рассматривать программу сотрудничества с Украиной
11:01
Треть бизнеса потеряла от 50 до 75 процентов доходов
10:45
США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2
10:20
Экономика еврозоны достигла дна – эксперт
26.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!