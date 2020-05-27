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Нацбанк раскритиковал предложение Минэкономики ускорить рост цен

27.05.20 14:11 , Бизнес Цензор
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Позиция Министерства экономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора Национального банка Украины (НБУ) несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения.

Об этом заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб сообщил в интервью Liga.net.

"Я еще не видел ни одной страны, которой удавалось бы сохранять устойчивую двузначную инфляцию, способствующую экономическому росту. Китай? Абсолютно нет. Польша? Тоже нет. Единственная страна, которая таргетирует инфляцию сравнительно близко к двузначному уровню – это Гана, у них 8%. Но не думаю, что это хороший пример для наследования", – сказал Д.Сологуб.

"Второй момент – это опять же разговор о кредитах, например, об ипотечной ставке в 10%, о которой так много говорят. Чистая арифметика: кредитная ставка = депозитная ставка + маржа. Депозитная ставка – это инфляция. А маржа – это защита прав кредиторов, отсутствие плохих долгов, культура возврата кредитов – в том числе и всем известными агроолигархами", – добавил замглавы НБУ.

Д.Сологуб отметил, что ускорение инфляции негативно отобразится в первую очередь на благосостоянии граждан с самыми низкими доходами.

"Проблема в том, что мы вернемся к 10-12% только на один месяц, в следующем уже будет 15 или 20%, как показывает экономическая практика. Разогнать инфляцию до таких темпов несложно. Но давайте подумаем, кто от этого пострадает. В первую очередь – самые бедные слои населения, которые получают зарплату в гривнях и тратят большую часть дохода на продукты питания", – пояснил замглавы НБУ.

Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также высказывал мнение, что "с точки зрения макроэкономики остановить инфляцию легче, чем ее разогнать, когда это нужно".

МинПром

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