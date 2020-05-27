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Украина должна войти в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса

27.05.20 14:02 , Бизнес Цензор
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Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства - вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Об этом он заявил во время заседания правительства.

"Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также т.н."регуляторную гильотину". Наш успех будет показательный, когда простые "ФОПы" больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов. Это важно, упростить максимально роботу микро-, малого и среднего бизнеса. Украина войдет в топ-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель - топ-30 в рейтинге Doing Business", - сообщает Д.Шмыгаль.

Как сообщалось, предыдущее правительство Алексея Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing Business в течение трех лет.

Также прошлое руководство Минэкономики заявляло, что концентрирует большие силы на присоединение к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71-е место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

МинПром

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