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В Великобритании подсчитали экономический ущерб от коронавируса

27.05.20 13:52
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании сократится на 4% к 2024 году из-за серьезных и долговременных последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на исследование Минфина Соединенного Королевства, проведенного независимыми экономистами.

При этом ежегодный бюджетный дефицит, как свидетельствуют авторы доклада, составит не менее 5% национального дохода. По словам старшего научного сотрудника Института экономических проблем Филипа Бута, рост государственного долга сохранится. Согласно данным британской Национальной статистической службы (ONS), Великобритания в апреле привлекла заимствования на рекордную за последние 27 лет сумму — более 62 млнфунтов  (76,2 млрд долл.), что на 12,7 % больше, чем планировалось ранее.

Британское правительство будет вынуждено, как прогнозировали ранее эксперты, резко повысить налоги с целью сокращения в текущем году прогнозируемого бюджетного дефицита в размере 337 млрд фунтов (414,8 млрд долл.). В числе намечаемых финансистами в ближайшие несколько месяцев шагов — увеличение подоходного налога, двухлетнее замораживание индексации зарплат в госсекторе, а также ограничение роста пенсий госслужащим.
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Дефицит бюджета в нынешнем году, как указывают эксперты, может более чем вдвое превысить аналогичный показатель после финансового краха в 2008 году, что привело к десятилетию сокращения расходов в королевстве в режиме так называемой жесткой экономии.

По данным британского Минздрава, число инфицированных коронавирусом в стране превысило 265 тыс., а количество летальных исходов достигло 37 тыс.

МинПром

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