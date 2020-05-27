В Украине стало на одно министерство больше Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании проголосовал за решение выделить в отдельную структуру Министерство экологии из Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает БизнесЦензор.



"У нас сегодня колоссальный кризис в энергетике. И выбор между тем, создавать сегодня новое Министерство экологии, как мы договаривались. Это было политическое соглашение – создание собственно Министерства экологии. У нас нет шести месяцев создавать Министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем – мы выделяем Министерство экологии, будет ускорять все процедуры, двигаться вперед. Критически важно обеспечить стабильность Министерство энергетики", - сказал Д.Шмыгаль.



Как сообщалось, в августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.



14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства.



МинПром



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