СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда

Северный ГОК Группы "Метинвест" обнародовал инвестиционную программу 2020 года. Финансирование будет направлено на модернизацию и капитальные ремонты оборудования, строительство стратегических объектов.
В этом году комбинат планирует начать горячие испытания технологической линии второй очереди комплекса циклично-поточной технологии в Первомайском карьере. Этот проект позволит уменьшить расстояние откатки большегрузных автомобилей, снизит себестоимость продукции и улучшит эффективность горных работ.
В рамках выполнения криворожской экологической программы в цехе производства окатышей будут заменены и введены в эксплуатацию три электрофильтра на обжиговой машине ЛУРГИ 552 A. Современное газоочистное оборудование позволит снизить выбросы пыли в атмосферу на 500 тонн в год.
В рамках программы технического переоснащения для работы в карьерах будут закуплены четыре экскаватора повышенной мощности ЭКГ-12, а также мельницы и сепараторы на фабрику обогащения.
В планах – восстановление карьерной и железнодорожной техники, ремонт оборудования обжиговой машины ОК-306, модернизация тракта мелочи на машинах ЛУРГИ 552 А и В.