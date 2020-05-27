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СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда

27.05.20 13:13 МеталлургПром
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Северный ГОК Группы "Метинвест" обнародовал инвестиционную программу 2020 года. Финансирование будет направлено на модернизацию и капитальные ремонты оборудования, строительство стратегических объектов.

В этом году комбинат планирует начать горячие испытания технологической линии второй очереди комплекса циклично-поточной технологии в Первомайском карьере. Этот проект позволит уменьшить расстояние откатки большегрузных автомобилей, снизит себестоимость продукции и улучшит эффективность горных работ.

В рамках выполнения криворожской экологической программы в цехе производства окатышей будут заменены и введены в эксплуатацию три электрофильтра на обжиговой машине ЛУРГИ 552 A. Современное газоочистное оборудование позволит снизить выбросы пыли в атмосферу на 500 тонн в год.

В рамках программы технического переоснащения для работы в карьерах будут закуплены четыре экскаватора повышенной мощности ЭКГ-12, а также мельницы и сепараторы на фабрику обогащения.

В планах – восстановление карьерной и железнодорожной техники, ремонт оборудования обжиговой машины ОК-306, модернизация тракта мелочи на машинах ЛУРГИ 552 А и В.

МинПром

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