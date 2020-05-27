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Укрзализныця нарастила объемы контейнерных перевозок

27.05.20 12:58 , Укринформ
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За 4 месяца 2020 года АО "Укрзализныця" более чем в 2 раза увеличила объемы контейнерных перевозок по сравнению с соответствующими прошлогодними показателями.

Об этом рассказал и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий, сообщает пресс-служба компании.

"Рынок контейнерных перевозок в Украине демонстрирует положительную динамику роста в среднем на 13-15% ежегодно. Соответственно, рост контейнерных перевозок происходит и на железной дороге. Так, за первые 4 месяца 2020 года по железной дороге в составе контейнерных поездов перевезено 90 тыс. TEU (ДФЭ или двадцатифутовый эквивалент), что более чем в 2 раза превышает объемы перевозок за аналогичный период 2019 года", - сказал Р.Веприцкий.

По его словам, развитие железнодорожных контейнерных перевозок в Украине должно быть одним из главных направлений общества. Для того, чтобы это развитие не было хаотичным, в Укрзализныце работают над стратегией развития мультимодальных перевозок.

"Рынок мультимодальных перевозок имеет большой потенциал. Однако для дальнейшего его развития мы должны решить вопросы, связанные с обновлением подвижного состава, строительством сети интермодальных терминалов и техническим оснащением действующих терминалов. Это и есть ключевые направления, над которыми мы работаем в стратегии развития", - подчеркнул Р.Веприцкий.

МинПром

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