Boeing планирует сократить 2,5 тыс сотрудников

Boeing планирует объявить на текущей неделе о первой волне сокращений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей профсоюзов.
В рамках первой волны будут сокращены примерно 2,5 тыс. сотрудников. Официально об этом должно быть объявлено 29 мая. В основном сокращения на этом этапе коснутся заводов, расположенных в районе Сиэтла. Под сокращение также подпадут некоторые сотрудники центральных офисов и предприятий по производству запчастей для Boeing.
В конце апреля Boeing объявила о готовящемся сокращении 10% своих сотрудников. В общей сложности будут уволены 16 тыс. человек. В некоторых подразделениях, в том числе в подразделении по производству пассажирских самолетов, будет сокращено 15% сотрудников. Сокращаемым сотрудникам предложат более ранний выход на пенсию и компенсационные выплаты.