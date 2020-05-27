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Boeing планирует сократить 2,5 тыс сотрудников

27.05.20 12:28
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Boeing планирует объявить на текущей неделе о первой волне сокращений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей профсоюзов.

В рамках первой волны будут сокращены примерно 2,5 тыс. сотрудников. Официально об этом должно быть объявлено 29 мая. В основном сокращения на этом этапе коснутся заводов, расположенных в районе Сиэтла. Под сокращение также подпадут некоторые сотрудники центральных офисов и предприятий по производству запчастей для Boeing.

В конце апреля Boeing объявила о готовящемся сокращении 10% своих сотрудников. В общей сложности будут уволены 16 тыс. человек. В некоторых подразделениях, в том числе в подразделении по производству пассажирских самолетов, будет сокращено 15% сотрудников. Сокращаемым сотрудникам предложат более ранний выход на пенсию и компенсационные выплаты.

МинПром

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