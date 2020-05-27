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АЭС Украины работают на минимуме мощностей

27.05.20 12:19 , Бизнес Цензор
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Временный исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о историческом минимуме производства украинскими АЭС атомной энергии на 27 мая. Об этом П.Котин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в выработке энергии, упали до исторического минимума - 6630 МВт из 9490 имеющихся. Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны", - сообщил он.

По данным пресс-служба "Энергоатома", 27 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Имеющаяся генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" - 9490 МВт, текущая мощность составляет 6630 МВт.

"26 мая 2020 энергоблоки АЭС Украины выработали 173,86 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 55,32 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщает "Энергоатом".

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вынужден ограничивать нагрузку энергоблоков.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

МинПром

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