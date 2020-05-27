Кризис в европейской металлургии продлится еще долго – Eurofer

Как отметил в своем заявлении генеральный директор европейской металлургической ассоциации Eurofer Аксель Эггерт, спад на региональном рынке стали начался еще задолго до начала эпидемии коронавируса.
В четвертом квартале 2019 г. видимое потребление стали в Европе, по оценкам Eurofer, упало на 10,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а по итогам всего года спад составил 5,3%. Это худший результат с 2012 г.
Проблемами отрасли, по словам А.Эггерта, стали падение производства в европейской промышленности из-за сокращения внутренних инвестиций и экспортных заказов, торговый конфликт со США, неопределенность, вызванная британским "брекситом", а также недостаточно эффективные меры по ограничению импорта стальной продукции.
Согласно оценкам Eurofer ослабление карантина в Европе позволит промышленным и строительным компаниям восстановить свою деятельность в начале третьего квартала. Но большая часть проблем, с которой металлургическая отрасль столкнулась в прошлом году, сохраняет актуальность. Поэтому в ближайшие несколько месяцев экономическая активность в регионе останется низкой.
"По состоянию на сегодняшний день, неизвестно, когда полностью восстановится нормальная экономическая деятельность и восстановится ли она вообще", - признает Eurofer в своем заявлении.