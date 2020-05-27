После остановки транзита газа по трубе Ямал-Европа цена на газ выросла на треть В среду спотовая цена газа на торговых площадках Европы отскочила от исторического минимума пятницы примерно на треть, но все еще остается убыточной для всех поставщиков.



На главном хабе Европы - нидерландской TTF - цена с поставкой в среду поднялась до 45,8 долл. за тысячу кубометров, что на треть выше 34 долл. с поставкой 22 мая. На германском хабе Gaspool цена подскочила до 52 долл., а австрийском хабе в Баумгартене - до 64 долл. за тысячу кубометров.



Восстановление цены на газ совпало со значительным сокращением (практически до нуля) потока газа из России по газопроводу "Ямал-Европа". Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по польскому участку магистрали закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. Его бронирование резко снизилось на выходных и может продолжиться на минимальных уровнях до конца мая.



Эксперты отмечают, что текущая цена намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром". По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне 100 долл. за тысячу кубометров: 13 долл. - себестоимость добычи, 14 долл. - НДПИ, 27 долл. - транспортировка по России, минимум 20 долл. - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше 70 долл., а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.



В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок СПГ на терминалы ЕС в мае (по предварительным данным) вырос на 10% и имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). В мае, как ожидается, поставки СПГ в Бельгию вырастут на две трети, во Францию - на треть.



Транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на газовые сутки 27 мая (с утра 27 до утра 28) были выкуплены на 21% (767 тыс. куб. м в час и 18 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные аукционной платформы по распределению газотранспортных мощностей GSA Platform.



"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник, а физический поток газа в Германию был и того ниже.



Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).



МинПром



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