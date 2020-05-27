Индийская JSW Steel хочет почти полностью восстановить выпуск стали Индийская металлургическая компания JSW Steel, являющаяся одним из ведущих производителей стали в стране, сообщила, что до конца мая намерена довести уровень загрузки своих мощностей до 85% по сравнению с около 35% в апреле.



Как отметил управляющий директор JSW Steel Сешагири Рао, видимый спрос на стальную продукцию в Индии составит в мае не более 25-30% от прошлогоднего уровня, а его возвращение к нормальным показателям ожидается не ранее сентября-октября, но запуск металлургических предприятий играет важную роль в восстановлении экономики страны.



По словам C.Рао, сейчас не приходится рассчитывать на спрос со стороны автомобильных заводов или производителей промышленного оборудования. В связи с этим компания будет ориентироваться на обеспечение проектов, финансируемых государством. К ним, в частности, относится строительство трубопроводов, солнечных электростанций, линий метро и другой инфраструктуры.



Безусловно, важную роль в бизнесе компании в ближайшие месяцы будет играть экспорт. JSW Steel ориентируется на рынки соседних стран, а также Юго-Восточной Азии и Персидского залива.



Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру компания не отказывается от расширения мощностей комбината Dolvi от нынешних 5 млн до 10 млн т в год. Завершение этого проекта лишь перенесено с первой на вторую половину текущего финансового года (апрель 2020 - март 2021 г). В этот же период должно завершиться и новой очереди завода по производству окатышей Vijayanagar мощностью 8 млн т в год.



МинПром



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